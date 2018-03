Un'idea nata da lontano. Perché non è detto che il destino di Edinson Cavani sia ancora a lungo con la maglia del Paris Saint-Germain: sì, il centravanti uruguaiano sta aspettando di capire quali possono essere i movimenti per la prossima estate e conosce perfettamente la situazione. Lo sceicco Al Khelaifi non vorrebbe privarsene, stravede per il Matador; le offerte però non mancheranno, i sondaggi sono in arrivo. E l'entourage di Cavani si è attivato con i top club europei: dalle big di Premier League (da sempre pensiero di Edinson) fino alla Juventus, perché due anni fa Marotta e Paratici hanno davvero provato a regalarsi Cavani, prima di chiudere l'operazione Higuain con massima convizione.



GLI OSTACOLI - La Juventus non ha fatto filtrare segnali di apertura all'operazione, pur stimando tantissimo il Matador. L'età di Cavani è un problema da considerare, 31 anni compiuti e soprattutto un contratto da 10 milioni a stagione più premi valido ancora fino al 2020, praticamente inavvicinabile a queste condizioni. In più, la richiesta del PSG sarà elevatissima proprio perché lo sceicco non vorrebbe privarsene, al punto da aver chiesto anche 80 milioni di euro come base d'asta nella scorsa estate a chi ha provato - inutilmente - ad avvicinarsi a Cavani. La Juve non si è mossa direttamente, Edinson è un nome arrivato sul tavolo nei mesi scorsi e per cui non è decollato l'affare per queste ragioni, cui aggiungere l'intenzione di puntare ancora su Higuain come centravanti di riferimento. E il prossimo acquisto di massimo livello internazionale bianconero sarà giovane, non 'esperto' come Cavani. Tutti segnali che raffreddano un'idea che arriva da lontano, anche perché Edi ha ancora Napoli nel cuore. Prima di tutto. E la Premier League tornerà a tentarlo, Al Khelaifi permettendo. Insomma, una strada mai così complessa...