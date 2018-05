Intervenuto a 'Team Duga' su RMC Sport, Edinson Cavani è tornato a parlare del proprio futuro: "Ho un contratto fino al 2020, la storia d'amore con questo club è cresciuta dopo un po' di tempo, sono felice al PSG. Voglio rispettare gli obiettivi fissati dal club e sogno di vincere la Champions League qui. Io rispetto i miei contratti, sono felice qui. Sinceramente, ho un contratto fino al 2020 e ho 31 anni, penso di poter giocare al top ancora due o tre anni e voglio concentrarmi su questo. Perché pensare a un rinnovo, non so come starò nel 2020. La lite con Neymar per il rigore? E' vero, c'è stato qualche problema in quel momento con lui. Ne abbiamo parlato e gli ho detto di essere il primo a volere che si guadagni delle distinzioni professionali, ma a condizione che lui metta davanti gli obiettivi del gruppo".