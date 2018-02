Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha paragonato Andrea Belotti al "suo" Edinson Cavani, quello che il mister toscano plasmò a Napoli. E, dell'attuale allenatore granata e del capitano del Toro, parla proprio il bomber del PSG a Tuttosport: "Caro mister, la ringrazio per le belle parole che ha detto anche su di me, oltreché sul suo centravanti. Anche io nel mio cuore conservo splendide immagini del periodo trascorso assieme in Italia, la ricordo con tanto affetto. Lei è un grande e spero che adesso riesca a portare pure il Toro in alto, dopo il Napoli: forza, mister! Anche io ho una bella opinione di Belotti. L'ho visto giocare più volte alla televisione, è un giovane attaccante molto bravo, forte. Corre tantissimo, è potente e ha il fiuto del bomber, sa segnare in tanti modi diversi. Anche lui può diventare un campione, un giorno: glielo auguro. Caro mister, vi aspetto col Toro in Europa, lei e Belotti".