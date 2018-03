Un'altra prova abulica, un altro errore sotto porta che ha riportato alla memoria quello commesso nella finale dell'ultimo Mondiale contro la Germania e che pone nuovi dubbi sul reale valore di Gonzalo Higuain. Giocatore fantastico, autentico trascinatore con le maglie di Napoli e Juventus, ma incredibilmente depotenziato quando difende i colori della sua Argentina. Qual è il vero Higuain? Siamo in presenza di un buono/ottimo calciatore solo per il nostro campionato, a cui manca la famosa lira per fare un milione?



NESSUN GOL CON LE BIG - I fatti sembrano dire questo e, per quanto abbiamo ancora negli occhi la prestazione da autentico trascinatore nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham (rete a e assist decisivo per Dybala), dei 10 gol realizzati ad oggi in due stagioni europee con la formazione bianconera, ancora nessuno è stato siglato contro una vera big del panorama internazionale. A secco nella passata stagione nei quarti di finale col Barcellona, spettatore non pagante nella amara finale di Cardiff col Real Madrid; altre due prove insufficienti con i blaugrana nella fase a gironi di questa edizione di Champions e ora la doppia affascinante sfida col Real di aprile che diventa il vero banco di prova anche per lui. Per entrare nella storia della Juventus e per dare una svolta alla stagione serviranno anche i suoi gol, l'unico modo per poter essere all'altezza di Messi e Cristiano Ronaldo, veri condottieri e uomini simbolo delle rispettive squadre.



NUMERI DA FUORICLASSE MA... - Ancora più magro il bilancio del Pipita con la Seleccion, a dispetto di una media gol rispettabilissima e vicina a una rete ogni due partite (31 centri in 70 match). Tanto nella finale Mondiale del 2014, che nella doppia sfortunata sfida col Cile per l'assegnazione della Coppa America 2015 e 2016, Higuain è stato uno dei protagonisti in negativo, fallendo quelle occasioni che avrebbero potuto cambiare la storia recente dell'Argentina e quella di un centravanti con numeri e qualità potenzialmente da top 10 di ogni tempo, ma ad oggi ancora oggetto di discussioni. Come quelle relative all'opportunità di prescindere dal bomber della Juve, mai amato in patria, per fare largo all'interista Icardi o al nuovo astro nascente Lautaro Martinez. Qual è il vero Higuain? Siamo in presenza di un buono/ottimo calciatore solo per il nostro campionato, a cui manca la famosa lira per fare un milione?