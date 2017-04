Le due facce della medaglia con la differenza che, rispetto al solito, risultano perfettamente identiche. Per Inter e Milan è come guardarsi allo specchio e scoprire di avere gli stessi problemi, gli stessi difetti e vivere le medesime crisi. La Milano del calcio rischia di rimanere fuori dalle coppe europee, un ulteriore segnale del brusco ridimensionamento coinciso col declino economico delle famiglie Moratti e Berlusconi e nonostante l'immissione di nuovi capitali dalla Cina. Programmazione, managerialità e la creazione di un nuovo senso di appartenenza sono concetti evaporati nel corso degli ultimi anni e i risultati prodotti dai rispettivi calciatori sono sotto gli occhi di tutti.



SERVONO UOMINI - Inter e Milan sono pronti ad investire ingenti somme di denaro per ricreare squadre nuovamente competitive e in grado di rimettere in discussione il monopolio della Juventus. Si fanno nomi, tanti, altisonanti, costosi, ma si dimentica l'aspetto più importante: la necessità di affidarsi, prima ancora che a campioni riconosciuti, a uomini affidabili, a professionisti seri desiderosi di lasciare tutto per le proprie società di appartenenza. E' questo che è venuto a mancare in maniera lampante nelle ultime stagioni, quella dignità professionale e quell'orgoglio che non ti avrebbero consegnato alle recenti figuracce messe in serie dalle due formazioni milanesi.



Scendere in campo con la superficialità e la spocchia di Inter e Milan contro i vari Crotone, Fiorentina, Pescara ed Empoli non può più rapparesentare la normalità, ma deve tornare ad essere assolutamente un'eccezione. Una rarissima eccezione.