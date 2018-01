Dani Ceballos non è felice al Real Madrid. Sì, perché uno dei colpi di Florentino Perez che lo ha soffiato a una concorrenza agguerrita inserendo addirittura una clausola da 700 milioni nel suo contratto oggi è deluso dal suo scarso impiego: Zidane lo ha lanciato solo per 6 volte in Liga, non si sente protagonista e farebbe volentieri un'altra esperienza. E la Juventus? Continuano ad arrivare indiscrezioni spagnole su un'ipotesi bianconera, ma per gennaio non c'è assolutamente alcun margine. Anzi.



I DETTAGLI - Marotta e Paratici hanno sondato in estate Ceballos provando il colpo dal Betis, non fosse che il Real Madrid ha superato tutti con un'offerta impareggiabile. Ad oggi, la Juve non ha bisogno dello spagnolo e non ha intenzione di inserirsi per gennaio; in estate il discorso può cambiare solo se il Real Madrid dovesse mettere in vendita Dani Ceballos. Il classe '96 per la società non si tocca, i prezzi sono totalmente fuori mercato e la Juventus ha altre priorità in quel ruolo, da Emre Can a Cristante passando per Pellegrini e Barella. Insomma, una lista di centrocampisti folta e ben fornita senza spese folli per un giocatore che andrebbe via volentieri dal Real Madrid. Ecco perché la prima risposta non è stata positiva, almeno a queste condizioni.