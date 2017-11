Doveva essere un gioiello in rampa di lancio. E invece, Dani Ceballos sta trovando poco spazio nel nuovo Real Madrid ancora targato Zinedine Zidane: il centrocampista ex Betis non è un protagonista, solo 4 presenze in Liga e la voglia di emergere maggiormente, unita all'umiltà di un talento che ha solo 21 anni. Eppure, dalla Spagna le voci si rincorrono su una possibilità di prestito al Milan o un nuovo assalto da parte della Juventus. Nuovo perché i bianconeri ci hanno già provato in estate, tentativo andato a vuoto: il Real Madrid è arrivato prima e ha convinto il giocatore, nulla da fare.



RISCHIO ALLA ISCO - Eppure, l'entourage di Ceballos fa capire che non c'è margine al momento per sperare in un'apertura per il suo arrivo in Italia. La Juventus ci riproverebbe volentieri, il Milan non ha mai mosso passi reali e concreti ma soprattutto ad oggi il Real Madrid non ha alcuna intenzione di privarsene, neanche con la formula del prestito. Zidane si aspetta molto da Ceballos e vuole tenerlo con sé, in più la sua valutazione rimane molto elevata. Il rischio è di un Isco-bis: per anni corteggiato dalla Juventus con la sensazione che potesse lasciare Madrid visto il poco spazio, poi decollato all'improvviso e mai liberato davvero da Florentino Perez. Ecco perché la Juve in realtà è freddissima e ha abbandonato la pista, mentre il Milan non va oltre rumors e voci. Ad oggi, Ceballos è solo un sogno per la nostra Serie A...