Intervistato da Marca, il presidente del Betis Quique Setién ha parlato della situazione di Dani Ceballos al Real Madrid: "Penso che non gli avrebbe fatto male un prestito al Betis. Sempre, specie quando si è giovani, bisogna giocare o cercare squadre in cui giocare. Altrimenti non si può sviluppare il talento. Se Dani è felice al Real? Può essere perché sa di essere in una delle squadre migliori del mondo, ma quando tutti i giocatori passano e tu non partecipi, puoi anche essere felice, ma non del tutto".