Corteggiato da mezza europa, Moussa Dembele è fortemente intenzionato a restare al Celtic. Sky Sports UK riporta alcune dichiarazioni dell'attaccante: "Non ascolto le cose che vengono dette su di me, tengo la testa bassa e lavoro. Ero fuori per il mio ginochio e ho provato a recuperare il più in fretta possibile. Il mio futuro è qui e mi piace la cosa".