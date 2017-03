Una vera e propria rivoluzione in termini di nomi e giocatori. E' quella prospettata da La Nazione per la Fiorentina, che nel corso dell'estate è destinata a cambiare radicalmente volto con cessione di giocatori anche di primo livello all'interno della rosa attuale. Da Kalinic a Badelj, passando per Borja Valero, Ilicic e altri ancora, gente che potrebbe portare nelle casse societarie, secondo il quotidiano fiorentino, fino a cento milioni di euro, che sarebbero reinvestiti, almeno in larga parte, per rifare la compagine gigliata.