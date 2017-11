I rinforzi arrivati nello scorso mercato estivo, dalla certezza Blaise Matuidi alla sorpresa Rodrigo Bentancur, hanno aiutato a rinforzare un reparto arrivato in debito d'ossigeno e di giocate nel finale della scorsa stagione, surclassato nella maledetta notte di Cardiff dal trio in mezzo al campo del Real Madrid.contro lo Sporting in Champions League non è il primo quest'anno per i centrocampisti bianconeri: s'