La Juventus continua a muoversi a piccoli passi per il centrocampista centrale e in particolar modo per. La visita di Mino Raiola all’hotel dove soggiornava la Juve a Miami è sicuramente un indizio, ma non l’unico. I contatti tra la società bianconera e il Paris Saint-Germain proseguono, la trattativa è ben avviata, ma le parti sono ancora piuttosto distanti., ma ad oggi la richiesta del presidente Al Khelaifi è di 30 milioni. Una valutazione che, però, è destinata a calare col passare dei giorni.che ha visto sfidarsi Monaco e Paris Saint-Germain. La squadra allenata da Emery ha vinto in rimonta 2-1 contro i monegaschi grazie ai gol dell’ex bianconero Dani Alves e di, centrocampista recentemente accostato proprio alla Juventus.- In Francia assicurano che la società bianconera abbia già fatto dei, vecchio pallino di Beppe Marotta e Fabio Paratici. Il segnale arrivato dal PSG, però, è forte è chiaro:, è al centro del progetto tattico francese ed è un titolare della squadra di Emery. Diverso il discorso per, subentrato nella ripresa contro il Monaco. Il centrocampista francese non è considerato un titolare e per non passare un’altra stagione all’ombra della Tour Eiffel. Matuidi già l’anno scorso avrebbe voluto il passaggio in bianconero, ora con la mediazione di Mino Raiola le due società sono pronte a riprovarci. Il nome di Matuidi è sicuramente il primo segnato sul taccuino dei dirigenti della Juventus, ma non l’unico.. Gli ultimi tre nomi restano i più complicati da raggiungere mentre la pista che porta al francese del Siviglia è tornata ad essere calda., valutato 40 milioni di euro. Marotta e Paratici sperano di poter arrivare al giocatore spingendo proprio sulla volontà del francese, che ha fatto sapere al club di voler lasciare l’Andalusia.