Doveva essere il centravanti del futuro dell'Italia e in prospettiva anche della Juventus che ha investito su di lui ormai nel lontano 2015. Alberto Cerri ci ha messo un po' ma ora, a Perugia sta finalmente mostrando tutte le sue capacità. 12 gol segnati e 9 assist in 23 partite per una squadra che ora sogna i playoff.



Ma qual è il segreto di Cerri? In campo è una condizione atletica incredibile come mai ha avuto in carriera, ma molto è dovuto anche alla serenità che sta trovando lontano dal rettangolo verde. La storia con Marianna Gautieri, la figlia dello storico attaccante di Roma, Napoli e anche Perugia, Carmine Gautieri, prosegue a gonfie vele e le scelte fatte negli ultimi anni di carriera sono state legate anche alla vicinanza con i posti del cuore della bellissima Marianna. Mora, dal fisico statuario, incanta di giorno in giorno i suoi follower. E se Cerri è in gran forma, Marianna lo è di più. Eccola nella nostra gallery.