Q uella che sta vivendo a Perugia è una stagione da record per Alberto Cerri . Pur se il risultato contro l'Ascoli non è stato positivo (un 2-2 interno), nell'ultimo turno di Serie B il centravanti di proprietà della Juventus ha realizzato una doppietta che l'ha proiettato a quota 15 gol totali . Cerri difficilmente rientrerà alla base, ma ha un contratto fino al 2020 e dovrebbe essere girato nuovamente in prestito. Il suo sogno chiaramente è giocarsi le proprie carte in Serie A (si potrebbe pensare a una contropartita nell'affare Han col Cagliari), ma è logico che in B diventeranno molti i club di prima fascia pronti a corteggiarlo.