Alberto Cerri , tra i migliori protagonisti di questa stagione in B col Perugia , potrebbe tornare al Cagliari nella prossima stagione. Il centravanti è di proprietà della Juventus e - secondo Rai Sport - si sarebbe guadagnato in vista della prossima stagione una nuova chance in Serie A. Il club bianconero potrebbe utilizzarlo anche come contropartita tecnica per provare ad acquisire il cartellini del nordcoreano Han , già seguito nel mercato di gennaio.