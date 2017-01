Cesena-Ascoli 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 27' Renzetti (C), 56' Gatto rig. (A), 76' Rigione (C), 94' Perez rig. (A)



Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Cascione (63' Vitale), Rigione; Balzano, Garritano (79' Panico), Schiavone, Kone, Renzetti; Cocco, Ciano. All. Camplone.



Ascoli (4-3-3): Lanni; Almici, Augustyn, Mengoni, Falicioli; Addae (77' Perez), Cassata (57' Slivka), Giorgi; Orsolini, Favilli, Gatto (70' Lazzari). All. Aglietti.



Arbitro: Abisso di Palermo



Ammoniti: 2' Garritano (C), 3' Cassata (A), 18' Schiavone (C), 66' Kone (C), 88' Perez (A)