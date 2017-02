Cesena-Bari 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 16' Floro Flores (B), 54' Ciano (C)



Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Rigione, Ligi; Balzano, Kone, Schiavone (74' Crimi), Garritano (89' Vitale), Renzetti; Ciano (91' Rodriguez), Cocco. All. Camplone.



Bari (3-4-3): Micai; Sabelli, Tonucci, Capradossi, Morleo; Macek, Basha, Salzano (72' Greco); Galano, Floro Flores (85' Raicevic), Brienza (81' Romizi). All. Colantuono.



Arbitro: Minelli di Varese



Ammoniti: 29' Morleo (B), 53' Basha (B), 72' Schiavone (C), 76' Crimi (C)