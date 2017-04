Cesena-Benevento 4-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 49' Crimi (C), 54' Ligi (C), 57' Laribi (C), 68' Ciano (C), 89' Chibsah (B)



Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Capelli, Ligi; Balzano (79' Rodriguez), Crimi, Laribi, Garritano (71' Vitale), Falasco; Ciano (76' Di Roberto), Cocco. All. Camplone.

​

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese (89' Padella), Lucioni, Pezzi; Chibsah, Buzzegoli (14' Viola); Ciciretti (79' Matera), Falco, Eramo; Puscas. All. Baroni.



Arbitro: Nasca di Bari



Ammoniti: 31' Ligi (C), 36' Balzano (C), 45' Viola (B), 59' Venuti (B), 64' Cocco (C), 92' Pezzi (B)