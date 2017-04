Cesena-Brescia 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 14' Schiavone (C), 38' Col y (B)



Cesena (3-5-2): Agliardi ; Perticone, Capelli, Ligi; Balzano (67' Di Roberto), Laribi (76' Vitale), Schiavone, Garritano , Falasco; Ciano (70' Panico), Cocco. All. Camplone



Brescia (4-3-3): Arcari ; Calabresi, Romagna, Blanchard , Coly ; Bisoli , Pinzi , Martinelli; Camara (58'Ferrante), Torregrossa (70' Lancini ), Bonazzoli (87' Caracciolo ). All. Cagni.



Arbitro: Pinzani di Empoli



Ammoniti: 24' Falasco (C), 26' Blanchard (B), 59' Cocco (C), 72' Pinzi (B) , 80' Calabresi (B), 92' Coly (B) , 94' Ligi (C)