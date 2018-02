Daniele, attaccate del, parla dopo il ko contro l’, suo ex club: “Il record di gol? Conta l'aspetto di squadra, quelli personali sono in secondo piano. Era una partita troppo importante per noi, era fondamentale ma non siamo riusciti ad uscire imbattuti. E' un'emozione particolare tornare ad Ascoli, ho un legame molto stretto con la gente e la tifoseria. E' stato un piacere ritornare, speravo di andar via in modo diverso. Dobbiamo rialzarci in fretta, la Serie B è un campionato molto lungo e possiamo rimetterci in carreggiata. Serve guardarci in faccia e cercare di risolvere i nostri problemi. Da attaccante spero sempre di far gol, spero che chiunque segni da martedì si cominci a vincere questo scontro diretto con la Pro Vercelli”.