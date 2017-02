L'allenatore del Cesena, Andrea Camplone, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dei romagnoli in Coppa Italia contro la Roma: "Il rigore? Dalla panchina non l'ho visto, lo vedo ora. L'ha visto solo l'arbitro, ma l'ha dato e va bene. Abbiamo fatto una partita importante e credo che abbiamo messo in difficoltà una grandissima squadra come la Roma. Sono contento della prestazione della squadra e faccio i complimenti ai miei ragazzi, sperando che questo ci dia la spinta in campionato. Totti ha detto che la Roma non ha giocato contro una squadra di B? Questo è un grande complimento da parte del capitano. Ma sono contento della prova della mia squadra, abbiamo dato tutto in campo. Se portiamo questo spirito in campionato possiamo salvarci".