Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, parla in conferenza stampa in vista della sfida con la Cremonese: "Il girone d’andata si chiude con un’altra partita molto difficile, affrontiamo un avversario in grande salute che viaggia con il vento in poppa. Personalmente nutro grande rispetto nelle squadre neopromosse perché oltre a una struttura tattica ben collaudata possiedono anche quello spirito ed entusiasmo tipico di chi acquisisce una categoria nuova. Sarà un match impegnativo da approcciare al meglio e disputare con la massima attenzione. Considerata anche la classifica mi aspetto una Cremonese carica e consapevole dei propri mezzi. Ci sono tutti gli ingredienti per certificare la difficoltà di questo incontro. La Cremonese? Hanno un buon organico ma soprattutto un allenatore bravissimo, a mio avviso tra i migliori della categoria".