Cosimo Chiricò, nuovo esterno offensivo del Cesena, si presenta in conferenza stampa: "Ho scelto Cesena perchè è una piazza importante, che vive di calcio. Non vedo l'ora di iniziare e spero di ripagare la fiducia dimostrata. Non sono reduce da infortuni particolari, ma considerando che nell'ultimo periodo a Foggia mi allenavo da solo, direi che per entrare in condizione mi serve un po' di ritmo... Mi auguro di rimanere qui il più a lungo possibile. Conosco il modulo adottato dal mister: ho tutte le caratteristiche per poter ricoprire il ruolo di esterno destro. Nuovi compagni? Conoscevo già Laribi ed Esposito, coi quali ho giocato a Latina. e ovviamente Fedele, mio compagno di squadra a Foggia".