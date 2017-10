Cesena-Foggia 3-3 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 48' Coletti (F), 52' Beretta (F), 59' Dalmonte (C), 70' Mazzeo (F), 83' aut. Gerbo (C), 90' Rigione (C).



Cesena (4-4-2): Agliardi, Fazzi, Esposito, Rigione, Donkor (69' Vita), Kupisz, Kone (28' Di Noia), Schiavone, Dalmonte, Laribi (53' Panico), Jallow. All. Castori.



Foggia (4-3-3): Guarna, Gerbo, Camporese, Coletti, Loiacono (81' Rubin), Fedele, Vacca, Deli, Chiricò (69' Calderini), Mazzeo, Floriano (20' Beretta). All. Stroppa.



Arbitro: Aureliano di Bologna.



Ammoniti: 21' Esposito (C), 31' Deli (F).