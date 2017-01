Il direttore sportivo del Cesena Rino Foschi ha parlato del mercato bianconero: "Con le cessioni di Ragusa e Djuric a livello economico siamo a posto non abbiamo più necessità di fare cassa a tutti i costi e io devo pensare anche a salvarmi. Il mercato è chiuso in tutti i reparti tranne che in difesa dove stiamo cercando un rinforzo. Ciano? Ciano, così come Kone, interessa in serie A e solo in quel caso potrebbe partire a gennaio per il resto siamo a posto così. Cerchiamo un difensore giovane, da inserire nella lista B, per supportare meglio il 3-5-2 di Camplone mentre negli altri reparti arriverà qualcuno solo in caso di altre partenze verso la serie A".