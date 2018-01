Fabrizio Castori, tecnico del Cesena, parla a Sky Sport dopo il pareggio col Bari: "Sono contento per la prestazione dei ragazzi. L’autogol di Suagher è un qualcosa che può capitare. Volevamo agire un po’ meglio sugli spazi, ma tutto sommato sono contento per la partita. Si è fatta una buona gara, peccato che il gol ce lo siamo fatto da soli. Complessivamente siamo soddisfatti del risultato e della prestazione. L’imbattibilità casalinga con me? Spero duri fino alla fine visto che dobbiamo fare punti. Tutte si sono rinforzare nel corso del mercato d’inverno, dobbiamo mantenere costante il nostro ritmo. Siamo un po’ calati in mezzo perché i due centrocampisti non giocavano da un po’, ma hanno fatto una buona prestazione anche loro pur mettendo in conto che la condizione non è ancora al 100%”. Jallow? È un ’95, siamo soddisfatti del suo rendimento ma ha ampi margini di miglioramento. È una pedina importante, cerchiamo di farlo migliorare per avere ancora maggiori benefici da lui".