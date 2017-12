Cesena-Palermo 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 9' Trajkovski (P), 34' Jallow (C)



Cesena (4-4-2): Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Perticone; Kupisz, Kone, Laribi, Fazzi (84’' Sbrissa); Jallow (77' Moncini), Cacia (66' Dalmonte). All. Castori.



Palermo (3-5-1-1): Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Rispoli, Gnahoré (85' Dawidowicz), Jajalo, Coronado (76' Murawski), Aleesami; Trajkovski; La Gumina (85' Monachello). All. Tedino.



Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 38' Scognamiglio (C), 48' Bellusci (P).