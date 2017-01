Andrea Camplone, allenatore del Cesena, ha parlato a margine della grande vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo; i romagnoli, infatti, hanno ribaltato nei minuti finali la partita che sembrava in controllo dei neroverdi e sono così approdati ai quarti di finale: ''Per noi è un risultato importante, fuori casa in campionato abbiamo sempre fatto male ma in Coppa stiamo avendo soddisfazioni. E' un risultato che ci dà qualche sicurezza in più in vista del campionato. In queste partite si gioca molto più spensierati, mentre in campionato spesso si entra in campo un po' contratti. Modulo? Abbiamo provato a cambiare perché fin qui abbiamo subito troppo in difesa, con un centrale in più siamo più equilibrati. Non ci possiamo fossilizzare sul modulo''.