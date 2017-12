Cesena-Pescara 4-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 61’ Benali, 72’ Jallow, 76’ Pettinari, 81’ Brugman (aut.), 87’ Moncini, 95’ Donkor



Cesena (4-4-1-1 ): Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Perticone (80’ Moncini); Vita (59’ Fazzi), Kone, Di Noia (65’ Sbrissa), Dalmonte; Laribi; Jallow. All. Castori



Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano (78’ Crescenzi), Fornasier, Coda (79’ Stendardo), Mazzotta; Valzania, Carraro, Brugman; Del Sole(84’ Mancuso), Pettinari, Benali. All. Zeman



Arbitro: Nasca di Bari



Ammoniti: 71’ Kone (C), 86’ Sbrissa (C), 87’ Moncini (C), 89’ Fornasier (P), 93’ Benali (P), 95’ Fazzi (C)



Espulsi: 90’ Valzania (P)