Cesena-Salernitana 3-3 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 3' Kupisz (C), 22' Kone (C), 27' Rodriguez (S), 66' autogol Pucino (C), 71' Bocalon (S), 78' Ricci (S).



Cesena: Agliardi; Perticone, Esposito, Scognamiglio, Fazzi; Kupisz (dall'86' Vita), Schiavone (dal 75' Cascione), Kone, Dalmonte (dall'80' Panico); Laribi; Jallow. All. Castori.



Salernitana: Adamonis; Pucino, Mantovani, Vitale; Gatto, Signorelli (dall'86' Rizzo), Ricci, Minala (dal 70' Di Roberto), Alex; Rodriguez (dal 57' Rosina), Bocalon. All. Bollini.



Ammoniti: 23' Kone (C), 39' Jallow (C), 45' Rodriguez (S), 55' Fazzi (C), 65' Gatto (S), 77' Perticone (C).



Espulsi: 68' Gatto per doppia ammonizione (S).