Cesena-Vicenza 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 6' Ciano (C), 45' Orlando (V)



Cesena (3-5-2): Agazzi ; Donkor , Rigione , Ligi; Di Roberto (59' Laribi ), Kone , Crimi (84' Panico), Garritano , Renzetti ; Cocco (75' Rodriguez ), Ciano. All. Camplone.



Vicenza (4-2-3-1): Benussi ​(46’ Amelia); Zaccardo, Adejo, Esposito, Bianchi; Urso, Gucher; Orlando (76' Orlando), Bellomo (70' Giacomelli), Signori; De Luca. All. Bisoli.



Arbitro: Di Martino di Varese



Ammoniti: 34' Ciano (C), 42' Urso (V) , 45' De Luca (V), 77' Zaccardo (V)