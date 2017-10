Con o senza Giulio Gallazzi il ByBrook Group è seriamente intenzionato far di tutto pur di mettere le mani sul pacchetto di maggioranza del Genoa.



Stando a quanto riferisce quest'oggi Il Secolo XIX, che riporta voci provenienti da ambiente britannici, il fondo irlandese guidato dal trader Tariq Hamoodi, inizialmente presente nella cordata guidata da Gallazzi, starebbe riprovando la scalata al Grifone questa volta in maniera del tutto autonoma.



Il fallimento della trattativa portata avanti da Gallazzi, risalente ormai a tre settimane, fa non sembra quindi aver scoraggiato Hamoodi. Anzi, proprio il negativo esito della precedente contrattazione avrebbe convinto il facoltoso e giovane uomo d'affari di origine mediorientale a muoversi in prima persona per investire ingenti capitali nel club calcistico più vecchio d'Italia.