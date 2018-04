E' stato il tormentone che ha caratterizzato l'ultima estate del Genoa.



La trattativa per la cessione del club più antico d'Italia tra Enrico Preziosi e la cordata internazionale capeggiata da Giulio Gallazzi è andata avanti da primavera inoltrata fino alle porte dell'autunno, prima di concludersi con un nulla di fatto. Adesso, però, ad oltre sei mesi dall'ultima notizia in merito, il manager bolognese starebbe tentando un nuovo assalto al Grifone.



A riportare l'indiscrezione della ripresa dei colloqui tra l'attuale presidente rossoblù e il possibile acquirente è l'edizione odierna del Secolo XIX, che tuttavia specifica anche come per il momento Preziosi non avrebbe cambiato idea rispetto allo scorso settembre, quando decise di non cedere la società. Anzi, il re dei giocattoli starebbe lavorando alacremente per programmare il Genoa che verrà e non solo sul fronte del calciomercato, dove sono già sicuri gli arrivi del difensore argentino Cristian Romero e del prossimo capitano Mimmo Criscito.



Da settimane Preziosi sta provando a convincere l'imprenditore cambogiano Vanna Ly ad entrare nel pacchetto azionario del club con sostanziose quote di minoranza.