Con l'approssimarsi della fine di agosto, e della sessione estiva del calciomercato, tornano ad intensificarsi le voci circa una chiusura della trattativa per il passaggio di proprietà del Genoa.



Come preannunciato dallo stesso club un mese fa Enrico Preziosi e Giulio Gallazzi, il manager a capo della cordata internazionale intenzionata ad acquisire le quote di maggioranza della società più antica d'Italia, hanno accelerato il discorso per la cessione del Grifone.



Dopo una cena avvenuta un paio di sera fa in un ristorante della Versilia, oggi i due interlocutori si ritroveranno nuovamente faccia a faccia per analizzare attentamente la situazione finanziaria della società e stabilire le cifre dell'operazione. Un incontro decisivo per la sorte di una trattativa destinata a concludersi, salvo imprevisti, nei primi dieci giorni di settembre.



Nel frattempo Gallazzi, assieme a Beniamino Anselmi, eventuale nuovo presidente del Genoa, ha annunciato che domani sera sarà in tribuna a Marassi per assistere all'incontro con la Juventus e per rendersi conto in prima persona di quale atmosfera si respiri nel Tempio rossoblù. Chi non ci sarà è invece Enrico Preziosi, la cui assenza alle gare interne del Grifone è ormai una consuetudine.