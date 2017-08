Prosegue a rapidi passi, seppur sotto traccia, la trattativa per ilda Enrico Preziosi alla cordata capitanata da Giulio Gallazzi.In attesa di una firma che potrebbe arrivare entro i primi dieci giorni di settembre, sabato sera l'aspirante neo proprietario del Grifone si è accomodato in tribuna al Ferraris assieme al figlio ed a Beniamino Anselmi, designato eventuale nuovo presidente in caso di closing, per assistere alla sfida tra i rossoblù e la Juventus: “Lo spettacolo allo stadio è stato molto bello e mi ha fatto molto piacere vederlo - ha affermato Gallazzi a fine gara - La squadra nel secondo tempo addirittura ha fatto dei momenti di gioco fantastico quindi è uno spettacolo averla vista”.Interpellato sulla trattativa in essere con Preziosi il manager bolognese si è mostrato ottimista pur senza sbilanciarsi troppo: “. Il Genoa ha una storia bellissima che seguo con grande ardore. Sennò non sarei qui".