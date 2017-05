Incaricato, anche se in via non ufficiale, dall'amico Enrico Preziosi di aiutarlo a cercare un compratore 'serio ed affidabile' al quale vendere il Genoa, l'ex presidente rossoblu Aldo Spinelli ha fatto alcune importanti anticipazioni sul futuro societario del Grifone: "A giugno ci saranno novità, non prima" ha detto l'armatore calabrese all'edizione genovese di Repubblica.



Spinelli non si sbilancia sul nome del possibile nuovo proprietario del club più antico d'Italia, viceversa esclude dalla corsa uno dei profili emersi nei giorni scorsi, il patron di Msc Giovanni Aponte: "Lui non entrerà mai nel calcio - assicura O Scio Aldo - mettetevi il cuore in pace".



Infine l'ennesima, doverosa, precisazione sulla sua posizione all'interno di un nuovo organigramma societario: "Io nella trattativa per la cessione del Genoa non c'entro in alcun modo, nè direttamente nè indirettamente. La mia famiglia ne vuole stare completamente al di fuori. E' Preziosi che autonomamente da Milano sta portando avanti e vagliando alcune possibili soluzioni".