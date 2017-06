La trattativa per la cessione del Genoa a Massimo Cellino sembra ormai definitivamente tramontata. Dopo le incomprensioni dei giorni scorsi derivate soprattutto da questioni di carattere economico il rapporto un tempo amichevole tra Enrico Preziosi e l'ex presidente di Cagliari e Leeds appare irrimediabilmente compromesso. Tuttavia l'intenzione del Joker di cedere la Presidenza del club rossoblu non è affatto cambiata. Anzi secondo Il Sole 24 Ore l'imprenditore Irpino si sarebbe ieri recato a Londra proprio per parlare con nuovi possibili acquirenti. Probabilmente qualcosa in più su un eventuale nuova trattativa si potrà sapere solo dopo la riunione del consiglio d'amministrazione del Genoa in programma domenica prossima.