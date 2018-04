Un anno fa di questi tempi il Genoa sembrava destinato ad un epocale passaggio di proprietà. Enrico Preziosi, il presidente più longevo nella storia del club più antico d'Italia, era impegnato in trattative serrate per cedere il pacchetto di maggioranza del Grifone ma dopo mesi di tira e molla con diversi acquirenti tutto rimase inalterato.



A dodici mesi di distanza la situazione non è molto cambiata. La società rossoblù resta almeno formalmente ancora sul mercato ma in realtà, dopo il venir meno dell'opzione Gallazzi, di contrattazioni vere e proprie non ne esistono. Permane invece la volontà di Preziosi di alleggerirsi almeno parzialmente dell'intero sostentamento del club. E siccome di compratori attendibili e seri, come li definisce lo stesso 're dei giocattoli', all'orizzonte non se ne vedono, la nuova strada intrapresa è quello di trovare un socio di minoranza che consenta un rilancio economico e sportivo del Genoa.



Il nome più attendibile in questo senso è quello dell'imprenditore cambogiano Vanna Ly, recentemente introdotto da Preziosi nei salotti buoni di Genova per discutere di investimenti riguardanti il porto e le infrastrutture logistiche del capoluogo ligure. Il desiderio dell'imprenditore irpino sarebbe quello di averlo come partner anche nella gestione del Grifone, club che lo stesso Ly ha avuto modo di visionare un mesetto fa facendo un'improvvisa comparsa a Pegli durante un allenamento dei ragazzi di Ballardini.