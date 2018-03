Una visita che non poteva passare inosservata. E' quella compiuta mercoledì mattina a Pegli da Vanna Ly, il ricco imprenditore cambogiano da settimane spesso in compagnia di Enrico Preziosi.



L'altroieri il tycoon asiatico si è presentato al Centro Signorini proprio al fianco del plenipotenziario rossoblù, rinfocolando le voci che lo vorrebbero presto come nuovo braccio destro del Joker nel pacchetto societario del Grifone.



Secondo quanto riferisce Repubblica, Ly sarebbe intenzionato ad investire nel porto genovese ma Preziosi potrebbe approfittare della collaborazione per introdurre denari freschi nel capitale del Genoa, ovviamente cedendo una quota del proprio pacchetto azionario. L'imprenditore cambogiano era già stato nel capoluogo ligure ad inizio febbraio, quando Preziosi lo presentò al sindaco di Genova Marco Bucci ed al governatore della regione Giovanni Toti per parlare di possibili collaborazioni in varie realtà economiche locali.