La nuova ipotesi attorno alla cessione del Genoa, questione che va avanti ormai da qualche mese, è quella dell'interesse di un non meglio precisato fondo arabo interessato alle quote di maggioranza del club.



L'indiscrezione è riportata dal Corriere dello Sport che spiega come una decina di giorni fa Enrico Preziosi avrebbe incontrato a Londra alcuni uomini d'affari mediorientali per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa condotta all'oscuro per settimane.



I nuovi investitori avrebbero già pronti 90 milioni di euro da immettere nel club ed intenderebbero procedere in maniera graduale all'acquisto dell'intera società. Nel frattempo, però, vorrebbero ottenere alcune garanzie da Preziosi, come il via libera sul mercato, estromettendo quindi il Joker da qualsiasi trattativa di compravendita di calciatori fin da subito,



Come giustamente sottolinea il quotidiano romano, Preziosi, che nei giorni scorsi aveva promesso imminenti novità ai tifosi, starebbe comunque predicando calma e massima riservatezza al proprio entourage per evitare di subire un'altra bruciatura pubblica dopo quella recentemente accusata nella fallita trattativa con Massimo Cellino.