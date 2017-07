L'annuncio di Enrico Preziosi, che ieri ha ribadito pubblicamente di essere in attesa delle firme che porteranno al passaggio di mano del Genoa, sta giustamente scatenando la curiosità collettiva attorno al prossimo presidente del club più antico d'Italia.



Chi non ha dubbi su chi si nasconda nel futuro rossoblù è il Secolo XIX, che da giorni insiste nell'indicare in Giulio Gallazzi il principale protagonista di questa vicenda.



Secondo il quotidiano genovese, il manager bolognese soprannominato "l'uomo dei fondi", per via della sua propensione ad investire in questo tipo di strumenti finanziari, si sarebbe esposto in prima persona non per assumere la presidenza del Genoa ma in qualità di rappresentante di una cordata di investitori internazionali. Sull'identità dei componenti di questo gruppo, tuttavia, rimane il più stretto riserbo, anche in virtù di un patto di riservatezza firmato nei giorni scorsi dalle due parti.



Tra le certezze ci sono la cifra che questi nuovi investitori vorrebbero immettere nell'operazione, si parla di 100 milioni di sterline, al cambio attuale poco più di 110 milioni di euro, e dell'ingresso in società di una vecchia bandiera rossoblu come Stefano Eranio.



Il Secolo, infine, avverte che la trattativa potrebbe svilupparsi in due modi differenti: o con un closing immediato, con il passaggio di consegne già nei prossimi giorni, oppure con la firma di un patto preliminare d'acquisto che precederebbe la chiusura dell'operazione di qualche tempo.