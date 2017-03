"O arrivano i soldi o mi tengo il Milan". Silvio Berlusconi, presidente del Milan, ha parlato così ai suoi fedelissimi, in merito alla cessione del club rossonero alla Sino Europe Sports. A riportarlo è l'agenzia Agi, che spiega come l'ex Premier in queste ore stia valutando se concedere o meno una ulteriore proroga ai suoi interlocutori: la decisione verrà presa entro venerdì.



IL BERLUSCONI PREOCCUPATO - Preoccupazione che è trapelata da Arcore, anche perché formalmente non è arrivata ancora la richiesta della proroga di un mese per la chiusura della trattativa. Fonti ben informate confermano all'Agi che c'è l'intenzione di allungare i tempi "ma - spiega chi ha parlato oggi con il Cavaliere - l'atteggiamento sta cambiando, ora è molto più intransigente". Berlusconi è perplesso, soprattutto perché ha paura che possa esserci un dietrofront da parte del governo cinese, che doveva essere parte integrante della trattatIva: l'ex Premier ha espresso ai suoi interlocutori il dubbio che questa vicenda possa portare ad una destabilizzazione dell'ambiente e della squadra.