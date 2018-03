L’FC Chambly, club che milita nella terza divisione francese, è a un passo dalla storia: dopo la vittoria per 1-0 contro lo Strasburgo, il club fondato da Walter Luzi si è qualificato alle semifinali di Coppa di Francia per la prima volta nella sua breve esistenza ed affronterà Les Herbiers, altro club di terza divisione, con la finale allo Stade de France di Saint-Denis come obiettivo più che possibile.



DALLA GIOIA ALLA TRISTEZZA - La gioia si è trasformata però subito in tristezza, quando i giocatori hanno saputo che il fondatore del club era morto in ospedale per cause ancora sconosciute proprio durante i festeggiamenti per il risultato raggiunto.



CLUB ISPIRATO ALL'INTER DI HERRERA - Luzi aveva fondato il club nel 1989, ispirandosi all'Inter di Helenio Herrera, di cui era grande fan, per quanto concerne simbolo e divise: attualmente il Chambly è rappresentato dai suoi figli, con il figlio Fulvio che è il presidente, mentre il fratello Bruno è il primo allenatore della squadra. Quasi due anni fa ha dovuto modificare il proprio logo perché praticamente identico a quello dell’Inter. "L’abbiamo ritoccato su domanda dell’Inter qualche anno fa: ci dissero ‘siamo contenti siate nostri tifosi, ma cambiate il logo’. Mio fratello e mio padre sono grandi supporter dell’Inter, quindi hanno scelto i colori molto velocemente". Ora l'obiettivo è provare a centrare un risultato storico, sul solco del Mago...