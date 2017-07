La Uefa rende note le fasce del sorteggio Champions League. La nuova stagione della Champions è arrivata al terzo turno preliminare, con le gare di andata che si sono giocate questa settimana. 22 squadre sono già sicure di un posto alla fase a gironi, le altre 10, invece, verranno riempite dalle vincitrici degli spareggi, 5 provenienti dal percorso campioni e altrettante dal percoso piazzate. Questa sarebbe, ad oggi, la suddivisione in fase in vista del sorteggio del prossimo 24 agosto.



LE ITALIANE - La Juve sicuramente in fascia 1, il Napoli sarebbe in terza (ma se il Siviglia venisse eliminato salirebbe in seconda) e la Roma in quarta (ma scalerebbe di una fascia se una tra Napoli, Dynamo Kiev, Ajax, Olympiacos e Liverpol venisse eliminata)



Fascia 1 del sorteggio per la fase a gironi 2017/18

Campione in carica: Real Madrid

Germania: Bayern Monaco

Inghilterra: Chelsea

Italia: Juventus

Portogallo: Benfica

Francia: Monaco

Russia: Spartak Mosca

Ucraina: Shakhtar Donetsk



Fascia 2 del sorteggio per la fase a gironi 2017/18

1. Barcellona (Spagna), 151.942

2. Atlético Madrid (Spagna), 142.942

3. Paris Saint-Germain (Francia), 126.333

4. Borussia Dortmund (Germania), 124.899

5. Siviglia* (Spagna), 112.942

6. Manchester City (Inghilterra), 100.192

7. Porto (Portogallo), 98.866

8. Manchester United** (Inghilterra), 95.192



Fascia 3 del sorteggio per la fase a gironi 2017/18

1. Napoli* (Italia), 88.666

2. Tottenham (Inghilterra), 77.192

3. Basilea (Svizzera), 74.415

4. Dynamo Kiev* (Ucraina), 67.526

5. Ajax* (Olanda), 67.212

6. Olympiacos* (Grecia), 64.580

7. Anderlecht (Belgio), 58.480

8. Liverpool* (Inghilterra), 56.192



Fascia 4 del sorteggio per la fase a gironi 2017/18

1. Roma (Italia), 53.666

2. Beşiktaş (Turchia), 45.840

3. Celtic Glasgow* (Scozia), 42.785

4. Salisburgo* (Austria), 40.570

5. Copenhagen* (Danimarca), 37.800

6. Ludogorets* (Bulgaria), 34.175

7. Feyenoord (Olanda), 23.212

8. Lipsia (Germania), 15.899



* Squadre partecipanti alle qualificazioni o agli spareggi e non ancora certe di accedere alla fase a gironi.



** Dal momento che il Real Madrid campione d'Europa in carica ha conquistato comunque un posto nella fase a gironi grazie ala vittoria del campionato spagnolo, la vincitrice della UEFA Europa League, ovvero il Manchester United, parteciperà alla fase a gironi di UEFA Champions League e non agli spareggi.