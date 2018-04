La Roma cerca l’impresa contro il Barcellona. L’obiettivo è limitare i danni per giocarsi la qualificazione nel match di ritorno in casa, ma i bookie non sono ottimisti. La vittoria giallorossa al Camp Nou è infatti a 11 volte la posta, Messi&Co in scioltezza, vincenti a 1.25. l’opzione pareggio è a 6.20. Anche le chance dei capitolini di passare il turno sono poche, a 5.50, mentre i blaugrana, a 1.14 sembrano avere la semifinale in pugno. Sicurissimi gli scommettitori, il 98% ha puntato sulla vittoria nel match del Barca, stessa percentuale per il loro passaggio turno.