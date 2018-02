Bayern Monaco-Besiktas (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Heynckes lascia in panchina Robben e Ribery. Dall'altra parte Gunes, rispetto alla fase a gironi in cui ha sempre vinto in trasferta, non può più contare sul bomber Tosun, ceduto all'Everton. Al suo posto Vagner Love preferito a Negredo. In campo dall'inizio gli ex interisti Quaresma e Medel, al centro della difesa con Pepe per cercare di limitare Lewandowski. Arbitra il romeno Hategan.