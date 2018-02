È in un ottimo momento di forma, ma per uscire indenne dall’Allianz Arena gli servirà quasi un miracolo. Besiktas “spacciato”, a giudizio dei bookmaker, nel pronostico sull’andata degli ottavi di finale in Champions League, domani sera contro il Bayern Monaco. I turchi sono in serie utile da 7 turni, nei quali hanno ottenuto cinque vittorie e due pareggi. Troppo più pesante, però, il bilancio dei bavaresi: contano 13 vittorie di fila, mentre nel loro stadio hanno vinto le ultime 11 sfide giocate. Sul tabellone 888sport.it un altro loro successo è dato a 1,15. Per il Besiktas sarebbe un gran colpo già tornare casa con un pareggio , ma sulla «X» la quota vola a 9,00, mentre la vittoria sale fino a 21,00. Il Bayern vince e segna caterve di reti: nella striscia di successi ne ha realizzate ben 39, una media di 3 a gara. Si punta a 1,40 sulla possibilità che i bavaresi vincano e la partita termini con almeno tre marcature complessive.