Torna in campo la Champions League per le prime gare degli ottavi di finale della competizione a circa due mesi di distanza dalla chiusura dei gironi eliminatori. Sul campo del da Luz di Lisbona si sfidano due outsider per la vittoria finale con il Benfica di Rui Vitoria che ospita il Borussia Dortmund di Tuchel.



I padroni di casa arrivano da un 3-0 morbido contro l'Arouca e fra le mura amiche negli ultimi 365 giorni hanno perso solo due volte contro Porto e Napoli. Negli ultimi 10 match di Champions i portoghesi hanno subito goal in 7 gare. Modulo 4-1-3-2 con Jonas e Mitroglu in attacco. Continuano le enormi difficoltà nelle seconda stagione post Klopp per il Dortmund: gli infortuni hanno fatto la loro parte ma la squadra sembra aver smarrito verve e bel gioco. Il 2-1 contro il Darmstadt è la riprova di una involuzione grave della formazione giallonera. Resta il buon feeling con una competizione che negli ultimi anni ha spesso esaltato i tedeschi: modulo 3-4-3 con Dembelè, Aubameyang e Reus in attacco.



STATISTICHE - Il Borussia Dortmund eliminò il Benfica nella Coppa dei Campioni 1963/64, unico precedente ufficiale tra queste due squadre. I portoghesi si imposero in casa 2-1, ma i tedeschi passarono il turno grazie a un 5-0 casalingo. Il Benfica ha vinto solo una delle ultime 15 sfide contro avversarie tedesche in Coppa Campioni/Champions League (5N 9P), contro il Kaiserslautern nel novembre 1998. Il Benfica raggiunge la fase a eliminazione diretta della Champions League per due stagioni di fila per la prima volta nella sua storia. Il Borussia invece ha sempre superato la fase a gironi come prima del proprio gruppo nelle ultime quattro partecipazioni. Il Borussia è una delle sei squadre ancora imbattute in questa Champions League (4V 2N), e ha già vinto i due precedenti stagionali giocati contro un’avversaria portoghese (2-1 e 1-0 contro lo Sporting). Il Borussia ha però perso sei delle ultime otto partite giocate nella fase a eliminazione diretta della Champions (2V). Il Benfica invece ha perso solo una delle sette partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta (3V 3N), contro il Chelsea nel marzo 2012. Il Borussia Dortmund ha segnato 21 gol finora, record in una fase a gironi di Champions League, mentre il Benfica ne ha subiti 10 (nessuna squadra ha fatto peggio tra quelle ancora in corsa). Cinque degli ultimi otto gol del Benfica in Champions hanno visto la firma di Eduardo Salvio (tre gol e due assist). Pierre-Emerick Aubameyang ha trovato la rete nelle quattro partite giocate da titolare in questa edizione della Champions League, mentre il compagno di squadra Marco Reus ha un bottino di 10 gol e quattro assist nelle sue ultime 11 presenze in questa competizione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Benfica (4-4-2): Ederson; Semedo, Luisao, Lindelof, Eliseu; Salvio, Fejsa, Pizzi, Carrillo; Rafa Silva, Mitroglou



Dortmund (3-5-2): Bürki; Piszczek, Sokratis, Bartra; Durm, Dembélé, Weigl, R. Guerreiro, Schmelzer; Aubameyang, Reus