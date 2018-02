La difesa è uno dei punti di forza di entrambe le formazioni, che incassano meno di una rete a partita: lo Shakhtar, in campionato, ne ha subite 18 in 20 gare (0,90), il dato della Roma scende a 19 in 25 (0,76). I quotisti Snai, dunque, pensano a una gara da Under, quindi con meno di tre gol complessivi, idea piazzata a 1,80. C’è però un altro Under su cui puntare per il match di domani: è Cengiz, centrocampista turco della Roma con il piede caldissimo, ha segnato 4 gol nelle ultime tre partite giocate, il suo sigillo in Champions è dato a 4,00. Tra gli ucraini, invece, c’è da seguire l’argentino Facundo Ferreyra, miglior marcatore dei suoi (con 19 centri tra tutte le competizioni) dato invece a 3,00.