Manchester City e Barcellona davanti a tutti, un’altra chance per la Juve, in salita la strada della Roma. La chiusura degli ottavi di finale di Champions League conferma i Citizens in testa alle scommesse sul vincente: il trofeo alla squadra di Guardiola si gioca a 4,00 sul tabellone Snai, di poco avanti sul Barça che insegue a 4,75. In seconda linea il Real Madrid: i campioni in carica sono dati a 5,50, alla pari con il Bayern Monaco, e sotto l’offerta a due cifre si piazza anche la Juventus, a caccia di un’impresa da sette volte la posta. Più indietro le altre tre pretendenti, a partire dal 10,00 del Liverpool; molto più lontana la Roma, bancata a 30,00, mentre a chiudere la lista è il Siviglia, a 40,00.